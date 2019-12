Excesos de “El Potrillo” lo dejarían fuera del testamento de 'Chente'

MÉXICO.- Vicente Fernández estaría enfrentando un duro momento de salud, pues de acuerdo a una publicación, el cantante nuevamente está librando una dura batalla contra el cáncer de intestino que padece.

A pesar de que en ocasiones anteriores logró salir adelante de su enfermedad, esta vez “El Charro de Huentitán” ha tomado medidas más extremas, como modificar su testamento.

“Don Vicente se encuentra muy delicado de salud. Como todo mundo sabe, él ha vencido el cáncer en dos ocasiones: la primera vez en 2002, cuando se lo detectaron en la próstata, y luego en 2012, cuando tuvieron que extirparle el 40% del hígado. Pero esa maldita enfermedad no lo deja en paz y lo está atacando otra vez”, contó un amigo de la familia a la revista.

Pero este padecimiento no sería lo único que preocupa a Vicente Fernández. “Él ama profundamente a sus hijos, a sus nietos y a su bisnieta, pero pues no todo lo que brilla es oro, y a pesar de que dinero es lo que le sobra, le falta el amor y la comprensión de Vicente jr. y Alejandro, sobre todo de éste”.

“Don Vicente ha hablado hasta el cansancio con él. Le ha rogado que deje los excesos, pero Alejandro no entra en razón; aunque le promete que ya dejará la fiesta, no puede y eso le duele a don Vicente, porque doña Cuquita paga los platos rotos, ya que siempre que se entera de un escándalo en el que se ve envuelto Alejandro, ella se pone mal”, agregó.

Sin embargo, la fuente relató que a “El Potrillo” parece no importarle nada. “A él le vale mad#$# lo que le digan. Don Vicente le ha llegado a decir que es un desobligado con sus hijas, que no está bien que sea así, que les dé un buen ejemplo; por eso Alejandro prefiere alejarse de su padre y casi no acude a verlo, sólo cuando hay grandes eventos familiares”.

Por último, la persona cercana a la familia reveló todas estas actitudes de Alejandro hicieron que Vicente modificara su testamento.

“Hace unos meses, cuando empezó a sentirse mal, lo cambió. Don Vicente es un hombre precavido y no quiere que cuando él no esté, nada le falte a doña Cuquita, por eso gran parte de su herencia se la dejará a ella. Por lo poco que sé, a Gerardo y Alejandra les dará varios bienes; a Vicente jr. también lo incluyó… pero al que dejó fuera es a Alejandro, porque dice que él ya lo apoyó y que dinero es lo que le sobra”, remató.