Exatlón México: ¿Koke Guerrero saldrá por problemas de salud?

MÉXICO.- Koke Guerrero, ganador de la rama varonil de la quinta temporada de Exatlón México, es uno de los atletas más destacados de la competencia; sin embargo, podría abandonar el Exatlón All Stars por motivos de salud si no se atiende a tiempo.

En Exatlón All Stars se encuentran los campeones, finalistas o atletas que demostraron tener un buen nivel deportivo a lo largo del programa; sin embargo, algunos de ellos como Koke Guerrero han tenido problemas de salud que ponen en riesgo su estancia en el programa.

Koke Guerrero, el campeón de la quinta temporada, tiene un problema de salud que está afectando su rendimiento.

¿Cuál es el problema de salud de Koke Guerrero?

Según filtraciones, Koke sufre de una enfermedad en los ojos y en los oídos que le impide dar el cien por ciento de su rendimiento. Durante la quinta temporada de Exatlón México, el atleta reveló que tenía una infección que se estaba tratando e incluso se le pudo ver con tapones en los oídos para que no se agravara.

Las competencias del reality se llevan a cabo en distintos escenarios donde los atletas se exponen a la arena de mar y al lodo, por ejemplo, lo cual no deja de ser un riesgo para los atletas.

Los fanáticos del programa han observado que el atleta se lleva la mano a los ojos y parpadea reiteradamente, por lo que están preocupados por su salud y han solicitado a la producción que atienda la enfermedad del atleta lo más pronto posible pues la mayoría de los circuitos tienen tierra, lodo y agua sucia que podrían estar afectándolo.

Koke no es el primero que ha tenido problemas de salud, pues Evelyn Gujarro, Maty Álvarez, Aristeo Cazáres y Ana Leo también se han lesionado en el Exatlón Mexico.

¿Koke saldrá de la competencia? Por el momento no hay noticias de que Koke saldrá de la competencia. El Exatlón All Stars recién ha comenzado, así que el atleta deberá atenderse rápidamente antes de que sea demasiado tarde.