Exatlón México: Emilio insulta a sus compañeros y es tundido en redes sociales

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de insultar a uno de sus compañeros por no haberle ganado en una de las competencias de “Exatlón México”, los seguidores del reality se fueron en contra de Emilio Rodríguez y lo señalaron de poco profesional, asegurando que no sabe perder.

Desde que ingresó a la quinta temporada de “Exatlón México”, como parte de los refuerzos para el equipo “Guardianes”, Emilio no ha sido del agrado de los telespectadores, quienes han criticado su actitud arrogante y sobrevalorada.

Y es que desde que entró a la competencia, el atleta de 25 años de edad, llegó con una actitud grosera y desagradable para muchos de sus compañeros, al expresarse mal de algunos y menospreciarlos por distintas razones.

A una semana de estar el la isla de “Exatlón”, Emilio ya se había ganado el odio de muchos de sus compañeros, sobre todo, al expresarse mal de ellos cuando lo derrotaron, en especial David Juárez “La Bestia” y Yusef Farah “El León Libanés”.

Competencia a partir del minuto 24:20

El último comentario desagradable lo hizo en contra de Koke, a quien lo llamó “un duende porrista” y a Ramiro “modelo fitness”, de manera peyorativa, sólo porque no pudo ganarles en la competencia.

Pero lo que causó más polémica es que se fue contra Ramiro y también lo llamó insecto ante sus compañeros de equipo.

Perder contra él no me gusta, pero creo que enfocados, como sea la técnica y la estrategia que nos dé el mejor resultado. No importa si no corro contra él, es para el equipo. Y por favor quien vaya contra él... aplasten al insecto”, expresó.

Desde entonces, los comentarios contra los “Conquistadores” no ha parado, y hay quienes consideran que Emilio no llegó a “Exatlón” a ganar sino a dominar, ya que no ha podido demostrar lo que pregonó desde su llegada.



¿Qué está haciendo Emilio Rodríguez en “Exatlón México”?

Emilio Rodríguez ingresó al equipo rojo y envió un contundente mensaje a los del equipo azul, de quienes dijo, al final de la competencia no quedaría ninguno.

“Voy a poner a prueba sus nombres, yo no voy a parar hasta que no haya azules”, declaró Emilio cuando entró de refuerzo.

Entre los comentarios que hicieron los fans del programa de competencias extremas se pudieron leer en las redes sociales:; “A Emilio su actitud no le ayuda”;, fueron algunas de las reacciones.

Otra de las cosas que no fue del agrado del público es su forma de expresarse y de ser ante los demás, ya que aseguran que es “demasiado fresa” y tienen que ponerle subtítulos cuando habla porque no se le entiende nada.