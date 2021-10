¿Daniel Corral y Antonieta Gaxiola, de "Exatlón México", esperan bebé?

CULIACÁN, Sinaloa.- Antonieta Gaxiola sorprendió a sus seguidores y los de su novio, Daniel Corral, después de que su hermana dejara entrever que la ciclista olímpica estaba embarazada.

Todo comenzó cunado Antonieta y su hermana Dani, iniciaron la grabación de un video que compartió el propio Daniel Corral en su canal de YouTube, donde las jóvenes saludan a los fans del gimnasta olímpico y les revelan que tomaron la cámara sin permiso.

Aprovechando que Corral se estaba bañando, Antonieta y su hermana comentaron que se estaban alistando porque irían de paseo “al rancho”, que después se supo que estaba ubicado en “La Divisa”, una localidad cercana a Culiacán, Sinaloa, donde reside Antonieta.

Y es que el atleta se encontraba de visita con la familia de su novia y disfrutarían de un hermoso día, y compartirían un momento agradable, pero antes de partir al pequeño viaje, Antonieta presentó ante la cámara a su mamá, quien aseguró que Daniel Corral le había caído muy bien y ya lo consideraba como a otro de sus hijos.

Daniel Corral y Antonieta Gaxiola. Foto: Instagram



¿Por qué se dijo que Antonieta estaba esperando un hijo de Daniel?

Después de que la mamá de Antonieta le dio el visto bueno a su yerno Daniel, la ciclista olímpica dijo que Daniel sería el miembro número trece de la familia, contando a sus padres, hermanos, cuñados y sobrinos, pero pronto serían catorce con el nuevo miembro que está por nacer.

En realidad ya vamos a hacer catorce en la familia. El Daniel, nosotros cinco (hermanos), mamá, papá, cuñados (tres), y dos sobrinos, y uno próximo”, explicó Antonieta.

Pero Daniela le respondió: “El que viene en camino. Graba, graba”, al mismo tiempo que bajó la cámara hacia el vientre de Antonieta.

La exparticipante de “Exatlón México” le siguió el juego a su hermana y le dijo que era una imprudente, ya que no había dicho nada, pero después aclaró que no estaba embarazada sino que la que está a punto de tener un hijo es su hermana Mone.

“No estoy embarazada, yo, he. No es cierto, la Dani sí está. Miren, ella es mi hermana Mone y está embarazada”, comentó Antonieta mientras se recostó en la panza de su hermana.

Agregó que aún no sabían el sexo del bebé, pero si es niña se llamaría Luz María, y si era niño, no importaba, ya que aún no habían pensado en el nombre.