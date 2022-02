Exatlón México: Ana Lago responde a críticas por su peso

MÉXICO.- Exatlón México All Stars es la nueva temporada del reality que reúne a los ganadores de otras ediciones así como a los atletas más destacados. El público ha podido ver de nuevo a algunos de los concursantes que en su momento se convirtieron en los favoritos de la audiencia, entre ellos se encuentran Ana Lago, la primera gimnasta mexicana en ganar una medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Guadalajara en 2011 en la categoría de suelo femenino.

Aunque Ana ha demostrado un buen rendimiento y una gran parte del público la apoya en las competencias, la atleta ha recibido críticas por su aspecto. La gimnasta fue criticada en redes sociales por los usuarios que aseguran que tiene sobrepeso y esto no la deja "mostrar su mejor versión como atleta", según sus comentarios.

Al respecto, la regiomontana habló durante una entrevista en Venga la Alegría en la que confesó que todavía no se siente adaptada de lleno al Exatlón All Stars. Ella fue una de las últimas competidoras que confirmó su participación, ya que no estaba segura de querer asistir debido a que ha presentado problemas de salud.

Entre otros padecimientos, la medallista pasó recientemente por una cirugía en la rodilla derecha, lo cual requirió que permaneciera en recuperación por casi ocho meses. En este periodo, la gimnasta no realizó actividad física y tampoco tuvo oportunidad para realizar los ejercicios que un deportista de alto rendimiento acostumbra.

Mejorará su desempeño

Por otra parte, Ana Lago compartió en la entrevista que antes de llegar a Exatlón estuvo contagiada de Covid-19, enfermedad que afectó aun más su entrenamiento físico al presentar problemas respiratorios.

“Antes de venir a Exatlón tuve Covid lo cual hizo que todo esto empeorara un poco, entonces yo por eso estoy como en este mood del Exatlón, estoy batallando en los circuitos, no tengo el aire, mi rodilla me está molestando”, aseguró la deportista. Sin embargo, la finalista de la primera temporada del Exatlón afirmó que poco a poco se recupera y espera retomar el nivel que tuvo en su pasada participación

“Voy de poco a poco y espero que conforme vaya pasando el tiempo acá en Exatlón me esté adaptando, estoy regresando a hacer ejercicio como lo hacía antes… Paciencia, yo estoy muy bien, me he sentido muy bien cada día que he estado acá”, expresó Lago.