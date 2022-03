Ex suegra de Inés Gómez Mont le pide entregarse y le deje ver a sus nietos

Ciudad de México.- La polémica por el paradero de la conductora Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Manuel, sigue dando de qué hablar, esta vez su ex suegra le hizo una petición.

Tita Bravo convocó la presencia de los medios de comunicación para pedirle a Gómez Mont que se entregue a las autoridades.

La ex suegra también le pidió que le deje ver a sus cuatro nietos: Inés, de 13 años, y los trillizos Bruno, Javier y Diego de 9.

Tita Bravo solo quiere ver a sus nietos

“Nuestro objetivo de la familia es ver a los nietos, es lo único que pedimos, no queremos ni robárselos, ni secuestrarlos ni nada, porque nosotros no somos secuestradores ni vándalos. Todos estamos muy preocupados por todo lo que está pasando, que el señor y la señora, que si firmó, que si no firmó, que si robaron no sé cuánto y parece ser que lo que sabemos es que están prófugos de la justicia”, dijo Bravo.

Sobre el tema de los menores, Tita afirmó que puede comprobar que su hijo actualmente le sigue depositando 100 mil pesos mensuales a su ex por cada uno de sus hijos como parte de la pensión alimenticia.

Al respecto del mensaje donde aseguró que tanto Inés como su esposo e hijos ya estaban en México tras fugarse de las autoridades en septiembre pasado, la señora explicó: “Tenemos un amigo en común, el esposo de la señora Inés, que yo conocí hace muchísimos años, y pues mis fuentes de Miami, o sea, fueron las que me marcaron por teléfono para comentarme, o sea supuestamente ella está ya aquí en México, ¿en dónde?, no sé, puede estar en casa de la mamá, en casa del papá, en casa de la comadre, o sea, exactamente no sé”.

Asegura que no ha recibido amenazas

Asimismo, aseguró que hasta ahora no ha recibido ningún tipo de amenazas por la información que filtró sobre el presunto paradero de su ex nuera, y se dijo dispuesta a colaborar con la policía en caso de ser necesario. “Por supuesto que sí, ¡claro!, yo digo las cosas como son, ¿cómo puede estar huyendo toda la vida con los niños que son menores de edad, ella dice que no debe nada, entonces aquí la esperamos ¿no?”.

Acto seguido, Tita manifestó con voz firme: “Por mis nietos, por favor ya entréguense, hay que aclarar todo, aclaren dudas, hablen lo que tengan que hablar con sus mejores abogados, y pues la verdad yo no le deseo nada mal”.

Inés y su esposo Víctor Manuel fueron señalados por las autoridades de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y por desviar casi dos mil millones de pesos del erario, escenario que los ha llevado a mantenerse fuera de su hogar sin revelar su paradero.