Ex suegra de Inés Gómez Mont la acusa de practicar santería

CIUDAD DE MÉXICO.- Recientemente una noticia enloqueció al público mexicano luego de revelar que, posiblemente, Inés Gómez Mont estaba en el país, pues su exsuegra Tita Bravo aseguró que la presentadora de televisión estaba en la Ciudad de México junto a su esposo Manuel Puga, poniendo en duda la veracidad de este hecho.

Aparte de compartir esta información, la madre de Javier Díaz mencionó que la ex conductora de TV Azteca tenía programada una audiencia para defenderse de los delitos de enriquecimiento ilícito y evasión fiscal, para luego confesar que la también modelo practicaba santería.

Durante una entrevista para el programa Sale el Sol que doña Tita Bravo concedió el pasado 2 de marzo, detalló que la madre de sus nietos en ocasiones recurre a la brujería para protegerse, según indica fue testigo de estos sucesos.

La acompañé una vez con una cubana, una chamana, bruja, no sé cómo se le diría, santera ahí en San Jerónimo y yo la esperé abajo, luego me quedé pensando ‘Igual y me estaba embrujando a mí y yo ni en cuenta'", contó.

Asimismo, la mamá de Javier Díaz, el exposo de Inés Gómez Mont, remarcó que tanto ella como su nueva pareja regresaron a CDMX tras estar refugiándose en el extranjero, por lo que pidió que si llegaban a verlos "los señalen con el dedo".

Tita Bravo detalló que lo único que desea es poder nuevamente a sus nietos sanos y salvos, ya que desde hace un tiempo que no convive con ellos por las declaraciones en su contra que enfrenta la ex conductora de televisión.

Incluso, la señora dijo que solo quiere que su hijo vea a su familia de nuevo y que su intención no es secuestrarlos o robarlos, como suelen especular algunas personas.

“Primero que vayan a la cita, no sé qué decidirán, si no tuvo que ver, si el responsable es el señor (Puga). Aquí el tema es que los afectados son los niños. Por más que me esté peleando con la señora y con el señor, los afectados son los niños", agregó.