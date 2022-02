Inés Gómez Mont: Dan a conocer supuestos mensajes de WhatsApp donde habla de su situación

CIUDAD DE MÉXICO.- Inés Gómez Mont vuelve a estar en polémica debido a que supuestamente se han filtrado supuestos mensajes de WhatsApp de la conductora en el que habló de su situación, que actualmente atraviesa un proceso legal al ser culpada por presunto lavado de dinero.

El portal de TVNotas reveló que las conversaciones las compartió Emeequis, en el que la conductora dio a conocer que el problema en el que se veía envuelta era por culpa del ex procurado fiscal, Carlos Romero, quien ya no se encuentra en ese cargo debido por una carpeta de investigación en su contra.

En dicho mensajes, Inés reveló que al parecer fue por un pleito "falderos" y problemas entre el que era el procurado fiscal y su esposo Victor, debido a que ya existían varías advertencias contra su familia.

Mi esposo tenía muchas amenazas de años atrás por parte del ex procurador fiscal Carlos Romero Aranda, tenían problemas personales muy fuertes, todo derivado por un tema de ‘faldas’. Lamentable pero real. Dentro de esa sed de venganza, me involucró a mi sin tener nada que ver”, es lo que dice en algunos de sus mensajes.

Además la conductora no quiso hablar de manera pública debido a que teme que las cosas se compliquen, pero al hacer algunas publicaciones y esto lamentablemente aumentó sus órdenes de aprhensión.

Por supuesto la “ojiverde” en la conversación aprovechó para agradecer a sus amistades el apoyo que ha recibido por su parte y reveló la cifra “real” comparada con la inicial que la determinó la Procuraduría Fiscal.

"Les comparto esta nota que salió hoy (30 de enero por la nota fechada en ese día), es la primera vez que alguien habla de cifras reales. Pasamos de una difamación por parte de la Procuraduría fiscal de 3 mil mdp a 2 mdp de mi esposo y 14 míos. Por lo menos aquí ya hablan de cantidades reales” agregó.

La periodista agregó que poco a poco saldrá la verdad a luz y reconoció que se desconocen los detalles y la verdad de lo que realmente sucede, porque hasta el momento no ha habido pruebas de las acusaciones.



Inés Gómez Mont teme porque le quiten a sus hijos

Por último Inés Gómez Mont agregó que ha recibido amenzas por su exesposo, quien le ha dicho que la meterá a la carcel para quitarles a sus hijos, a quienes abandonó cunado ellos apenas tenían 6 meses de nacidos.



"He pasado de todo, créanme. Estoy peleando muchas batallas muy injustas, empezando por la mis hijos que me los quieren quitar. Me quieren quitar la patria potestad de mis hijos. Eso sí me duele hasta el alma y me tiene muy angustiada”.

Por último les pidió a sus amigas que por favor no fueran hacer nada público, debido a que confiaba en ellas y al ser figuras públicas es muy complicado poder hablar francamente con alguien de su alrededor.