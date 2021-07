Ex participante de "Exatlón México" sufrió accidente automovilístico

MÉXICO.- Varios seguidores del programa “Exatlón México” se encontraban preocupados cuando se enteraron que una de las participantes del reality reportó que fue víctima de un accidente automovilístico.

El pasado 3 de julio la ex integrante Doris del Moral, quien perteneció al equipo de Héroes, sufrió un percance por una distracción mientras conducía, y a través de sus redes sociales, la patinadora confirmó que chocó, pero quiso calmar a sus seguidores afirmando que estaba bien.

Doris publicó en Twitter que se encontraba un poco triste por lo que pasó, poco después confirmó que se encontraba más tranquila al lado de su familia y gracias a los mensajes de apoyo que enviaron varios de sus fans.

Casi muero pero bien de eso se trata de disfrutar la vida jajaja �� — Doris del moral (@Doris_EXATLON) July 4, 2021

Gracias a Dios fue una distracción, estamos bien, todos estamos bien, no nos pasó nada. Andaba un poco agüitada por todo lo sucedido, pero pues gracias por todos sus mensajitos los que supieron y los que no, pues ya saben”, explicó la ex integrante de Exatlón México.

Captura de historias en Instagram/@dorisdelmoralrosique

Doris del Moral, ex participante de Exatlón México, no dio más detalles sobre su reciente accidente, pero después de varias historias en su cuenta de Instagram donde se encontraba ejercitando, sus seguidores asumieron que la atleta no sufrió alguna lesión durante el choque automovilístico.