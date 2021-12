Ex nuera de Vicente Fernández asegura que dejó todo listo antes de su muerte

Ciudad de México.- la ex esposa del ''Potrillo'' América Guinart, además madre de Alex, América y Camila, habló sobre la situación por la que pasa la familia Fernández después de la muerte de Chente.

Guinarte desveló algunos de sus lazos con don Vicente, resaltando que era un hombre tan provisor, que no duda que tenía todo en regla para cuando él faltara en su familia.

Mientras charlaba con un diario nacional, América reveló qué tanto estaban preparados sus familiares de Vicente para su muerte.

Híjole, no creo que estuviera preparada. Cuando nos sacó un susto hace algunos años cuando lo del hígado, yo sí decía qué va a pasar porque es muy cabeza de la familia, se cae él, y como el domino, se caen todos. Él es una fuerza muy importante para todos, incluso para Alex Junior en su carrera, pues para todos. Yo creo que nunca se está preparado para eso”

Comentó al respecto.

La fortuna de Chente

Posteriormente, Guinart explicó que la familia no tendrá complicaciones por su fortuna, pues el artista mexicano dejó todo listo para el momento de su partida.

“Mi papá Vicente siempre fue muy inteligente y él estuvo en el último año arreglando muchísimo sus cosas para que si él llega a faltar todo dejara súper arreglado con hijos, nietos y con todos. Es muy organizado y arregló todo para no dejar problemas”, detalló.

Finalmente, sobre los recuerdos más preciados que tiene de su exsuegro, América contó: “Vicente me llegó a dar regalos físicos lindos. Creo que el más significativo para mí, fue un traje charro que me regaló él después de un concierto. Él se lo quitó, lo firmó y me lo regaló; ahora, la botonadura se la di a Alex para que la pusiera en un traje charro, y de alguna manera portarlo, pero tengo guardado mi traje, eso fue muy bonito”.

América y Alejandro

América Guinart se casó con Alejandro Fernández en 1992 y se separaron en 1998. Durante su matrimonio procrearon a 3 hijos: Alejandro Fernández Guinart y las mellizas Camila y América Fernández Guinart.

La ex de Alejandro fue muy cercana a don “Chente” debido a que éste era muy amigo de sus padres desde antes que ella naciera, por lo que a la postre sería el encargado de presentarla con su hijo.

Por otra parte, cabe agregar que Ximena Díaz, madre de los otros dos hijos de Alejandro Fernández, también se pronunció sobre la muerte de don Vicente con una publicación en sus redes sociales.