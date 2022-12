Ex integrante de Acapulco Shore denuncia presunto abuso

HERMOSILLO, Sonora.- Recientemente María Usi, exintegrante de Acapulco Shore reveló en sus redes sociales que un hombre había abusado de ella.

A través de redes sociales, la exshore dejó un mensaje en donde señaló que un hombre supuestamente la intoxicó y después habría abusado de ella, además de que se llevó una televisión que era de su propiedad.

"Este hombre me dr*gó, vi*ló y no desperté hasta 2 días después. Gracias a Dios usó cond*n y por eso nunca lo denuncié, pero si no fue suficiente, se robó una pantalla donde vivía arriba de unas oficinas" expresó.

Aunque asegura que ya pasó tiempo de este suceso, la ex shore busca que a otra persona no le pasen cosas como a ella.

