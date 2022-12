Ex integrante de Acapulco Shore anuncia que está embarazada

HERMOSILLO, Sonora.- Recientemente una ex integrante de la temporada 8 de Acapulco Shore anuncio en sus redes sociales que se encuentra embarazada y tiene 3 meses y medio.

A través de Instagram, María Flettcher compartió una foto del ultrasonido del bebé que viene en camino y que nacerá el próximo año.

“Hoy, hoy lo gritamos al mundo. ¡¡BABY ON THE WAY!! (bebé en camino) MAYO 2023 #15weekspregnant”, expresó la joven.

Como era de esperarse, su publicación se llenó de buenos deseos por parte de sus fans, quienes se mostraron sumamente emocionados por la llegada del primogénito de la influencer.