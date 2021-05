Ex esposa de César Bono se defiende de acusaciones de violencia verbal

Ciudad de México.- Patricia Castro, ex esposa de César Bono, se defiende de los señalamientos que hizo en su contra el actor, luego de asegurar que se separó de ella porque en su matrimonio existió violencia verbal.

A pesar de que en días recientes el artista de 70 años se retractó, para Patricia las primeras declaraciones de su ex fueron contundentes y no hay vuelta atrás.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

“Estaba muy preocupada, porque de hecho sí se hizo un daño, y el daño está hecho. César comentó que había habido violencia y también comentó que él no habla de nosotros, de la situación, y que a nadie le interesa lo que diga o haga Patricia Castro”, dijo la también actriz en entrevista para el programa “De Primera Mano”.

Posteriormente, Castro manifestó que hizo a un lado su carrera profesional por dedicarse al cuidado de sus hijos. “En efecto, yo llevo muchos años de llevar una vida privada, y me dediqué completamente al hogar, me dediqué a mis hijos que son lo que más amo en la vida, ¡no sabes la vida de una ama de casa!, que quiere ser ama de casa, que quiere tener una familia y quiere no vivir bajo el mismo techo de sus hijos, sino estar con sus hijos, conocer de sus hijos, todo eso me llevó a dejar mi carrera con muchísimo gusto y a dedicarme a las hijas de César, a mi hija y a mis dos hijos”.

De la misma manera, la ex de Bono confesó el motivo por el que ha salido a desmentir al actor. “Fueron mis hijos los primeros en decirme ‘¡por favor haz un comunicado desmintiendo lo que dijo mi papá!’, no sabemos, no entendemos ¿por qué en un principio César dijo eso?, no sé, lo que sí, y retomo la frase que dije hace rato que el daño estaba hecho, porque desgraciadamente se escribió en ciertos lugares, cuando éramos todos muy chavitos… cuando tenías que buscar algo en un periódico tenías que ir a la hemeroteca, ahora con las redes sociales y el internet y todo eso, aprietas un botoncito y entonces si pones César Bono, inmediatamente sale una foto de Patricio Castro diciendo que era su agresora, eso lastimó más que a mí, a mis tres hijos”.

Posteriormente, destacó que nunca trató mal a César Bono. “Yo sería incapaz de hacerle daño, no a César, sobre todo en si situación, entonces, sí alguien lo ha cuidado, si alguien lo ha amado, si alguien lo llevó a sus terapias y todas esas cosas, esa era yo, entonces no entiendo qué lo llevó a comentar eso”.

Finalmente, Patricia confesó que, a pesar de tener una relación cordial con el actor, lo más importante se perdió. “Nos llevamos bien, lo que pasa es que la convivencia y el desamor ya no pueden jugar un buen papel en un matrimonio, ya había desamor. Ya no lo amo”.