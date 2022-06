Ex de Chiquis Rivera arrestado por vínculos con el narcotráfico: ¿Cómo fue su relación con la cantante?

ESTADOS UNIDOS.- El pasado martes 14 de junio las autoridades federales estadounidenses detuvieron a Ángel del Villar, director ejecutivo de Del Records y la agencia de talentos subsidiaria Del Entretainment por supuestos vínculos con cárteles del crimen organizado mexicano. Junto a él también fue detenido Luca Scalisi, su socio.

Ángel del Villar es conocido por haber tenido una relación sentimental con Chiquis Rivera de 2012 a 1016. El empresario y la cantante rompieron y se reconciliaron varias veces a lo largo de su romance, por lo que frecuentemente protagonizaron notas de espectáculos.

El hombre de 41 años y su acompañante, quien es Director financiero de su empresa, fueron acusados de conspirar para violar la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeras del Narcotráfico, al realizar negocios con un promotor de conciertos en Guadalajara, Jesús Pérez Alvear, vinculado con cárteles mexicanos de drogas.

Los productores fueron presentados ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en el centro de Los Ángeles donde se interpuso una fianza a Del Villar de 100 mil dólares, mientras Luca deberá pagar una de 35 mil.

Cabe recordar que en distintas ocasiones Chiquis contó que su relación con Del Villar fue un tormento, pues lo describe como una persona posesiva y machista. Incluso reveló que en una ocasión él estuvo a punto de agredir físicamente a Juan Rivera, tío de la cantante, durante una fiesta familiar.

Chiquis señala que su expareja la ayudó mucho en los inicios de su carera, especialmente para no ser estafada o acosada por los poderosos de la industria. Sin embargo, no deja de señalar que Del Villar era un hombre controlador.

Ángel me dio una ventaja sobre otros nuevos artistas al comienzo de sus carreras. Sabía lo que tenía que hacer para evitar que me chingar**, y Ángel me ayudó a mantener a raya a los tiburones de la industria... Como tipo controlador y machista que era, no le gustaba que expusiera mis pechos”, dijo Rivera sobre el productor.