Ex One Direction acude a juego de Cimarrones de Sonora

Tijuana, Baja California.- El ex miembro de la banda One Direction, Louis Tomlinson se paseó por tierras mexicanas y hasta convivió con el equipo de Cimarrones de Sonora.

Louis desde siempre ha sido muy abierto con sus fanáticos sobre el amor que tiene al futbol británico e incluso llegó a firmar contrato con Doncaster Rovers, equipo de la Segunda División inglesa.

Louis se toma fotos con sonorenses

El cantante de 31 años disfrutó el enfrentamiento de Los Cabos United y Cimarrones de Sonora en su estadía por Cabo San Lucas, Baja California Sur.

| Louis Tomlinson hoy con parte del equipo de Cimarrones de Sonora!



— Él lleva puesto una casaca del equipo de Los Cabos United (equipo con el que compitieron hoy). pic.twitter.com/oJc40x0bOe — Louis Tomlinson Updates (@LTWorldUpdates) January 15, 2023

Los jugadores del equipo sonorense consiguieron tomarse una fotografía con el artista de éxitos como "What Makes You Beautiful" y Night changes".