Louis Tomlinson habla de la carrera de Harry Styles

Tijuana, Baja California.- Louis Tomlinson habló sobre la carrera exitosa de su compañero Harry Styles tras su salida de la banda One Direction.

"Mentiría si dijera que no me molestó al principio" reveló en una entrevista al medio The Telegraph.

Este sentimiento fue solo de primera instancia, por lo que añadió:"Solo porque no sabía dónde ubicarme, y realmente mi único punto de referencia eran otros miembros de la banda. Pero no me sorprende que Harry sea el más exitoso comercialmente porque realmente encaja en el molde de una estrella moderna". Pero no me sorprende que Harry sea el más exitoso comercialmente porque realmente encaja en el molde de una estrella moderna".

"También tiene películas, y la gira que ha hecho es increíble", señaló y aseguró sentirse orgulloso de su crecimiento en la industria.