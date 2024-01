Evelyn se hizo pasar por sordomuda para entrar a ver a su amiga Paola al hospital

Hermosillo, Sonora.- Recientemente se dio a conocer que Paola Suárez, una integrante de 'Las Perdidas', fue hospitalizada tras presuntamente ser víctima de agresión por parte de su pareja, Jesús 'N'.

Un suceso ha impactado a los seguidores de 'Paolita' y del grupo 'Las Perdidas'. Sin embargo, hasta el momento no se sabe mucho del presunto agresor, solo que se habían comprometido.

Por su parte, Infobae indica que la influencer Paola, abandonó el Hospital General Regional de León, Guanajuato, aproximadamente a las 22:00 horas del jueves 11 de enero tras pasar dos días internada, sin embargo ni ella ni sus amigas han confirmado la noticia.

Cómo era de esperarse, varias de sus amigas, también influencers, visitaron a Paola durante su estadía en el hospital debido a que querían estar cerca de ella para mostrarle su apoyo.

Evelyn, una de sus amigas más cercanas, narró durante una transmisión en vivo, que tuvo que hacerse pasar como una persona sordomuda para entrar a ver a su amiga.

“Yo me hice la que no escuchaba, y empecé a hablar con señas. Yo de que entro entro, pues me hice la sordomuda”, dijo Evelyn.