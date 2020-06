Evan Peters se disculpa tras compartir un video violento

ESTADOS UNIDOS. - Evan Peters sorprendió a sus fanáticos luego de que acudiera a su cuenta de Twitter para retuitear un video con el que celebran a policías por perseguir a un hombre para después derribarlo.

"¡¡Puedo ver a este tipo de saqueadores de mierda ser abordado todo el día !!", se leía en la descripción.

No hay confirmación de que la persona perseguida sea un saqueador o si simplemente sea un manifestante, pero independientemente de si lo fueron o no, retuitear un video de policías blancos persiguiendo a alguien no da una buena impresión en estos momentos.

Los fanáticos de Peters estaban conmocionados y consternados, particularmente porque luego publicó una imagen en negro que indicaba que apoyaba Black Lives Matters. Las respuestas lo acusaron de "mostrar sus verdaderos colores", diciendo "cómo te atreves a publicar esto". Luego pasó rápidamente a la tendencia en Twitter en la sección de celebridades, con 13.7k tweets que lo mencionan.

Para dar una speranza a sus seguidores sobre sus valores, el actor rápidamente se disculpó y señaló que se trató de un accidente.

"No apruebo al tipo que mira las noticias en absoluto en el video que he eliminado. Lo retuiteé sin saberlo. Estoy profundamente molesto porque llegó a mis noticias. Pido disculpas sinceramente si alguien se ofendió. Apoyo las vidas de los negros de todo corazón”, escribió.

Muchos fanáticos ahora están invitando a Peters realizar una donación para rescatar fondos para los manifestantes arrestados. Ya sea que haga esto o no, probablemente debería mantener un perfil bajo por un tiempo.