Eva Cedeño tenía miedo de trabajar con Juan Osorio

HERMOSILLO.- Luego de encantar a todos el año pasado con “Te doy la Vida”, Eva Cedeño regresa con su segundo protagónico, pero esta vez, con la telenovela “Qué le pasa a mi familia” que se estrenará hoy a las 19:30 horas (Sonora) en el canal Las Estrellas.

Sin embargo, la actriz originaria de Hermosillo confesó que al saber que trabajaría junto con el productor Juan Osorio, sintió bastante miedo, ya que había escuchado que era alguien muy estricto en el set.

Al principio me daba mucho miedo trabajar con el señor Osorio porque a mí me decían que es súper exigente. (Me decían que) es de los que grita, de los que está todo perfeccionista y demás. Digo, yo también trato de ser muy perfeccionista con mi trabajo, trato de dar lo mejor de mí, pero sin apabullarme”, confesó Eva Cedeño en exclusiva para EL IMPARCIAL.