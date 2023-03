Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo celebraron 17 años de romance

CIUDAD DE MÉXICO.- Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo han llegado a formar una de las parejas más estables del espectáculo, aunque tampoco han estado exentos de rumores de supuesta separación.

Ya que varias parejas famosas se han separado recientemente, como si de una nueva moda se tratase, hace unas semanas también se dijo que el actor y la cantante estarían planeando su divorcio, pero la intérprete de “Amor de papel” aseguro que están bien y emocionados por algunos cambios que vienen.

Y para confirmar que su amor sigue intacto, el día de ayer, Eugenio Derbez hizo una publicación para celebrar que su 17 aniversario, pero no me matrimonio, pues se casaron en el 2012, sino de noviazgo.

En su mensaje, Derbez hizo mención a la famosa canción de los Ángeles Azules "17 años", y bromeó al decir que aunque no es el primer novio de Alessandra, sí es su primer verdadero amor.

“Happy anniversary @alexrosaldo ❤️♾️ Hace 17 años empezamos a escribir nuestra historia. Amo cada segundo que hemos compartido. Amo su sonrisa, amo su mirada… amo su inocencia, amo sus errores, soy su primer novio… Ah, no, eso no!!! Pero sí su primer amor…

#17años”, escribió.

Alessandra agrace a Eugenio

Alessandra tampoco desaprovechó el momento y compartió una serie de fotografías y un emotivo mensaje con el que le agradeció su apoyo para realizar sus sueños, para crecer, para sanar y más.

“Un día como hoy, hace 17 años, llegaste a mi vida para transformarla, para mejorarla y para iniciar juntos la más hermosa y maravillosa aventura de vida. Gracias a ti y de tu mano, he realizado sueños que veía inalcanzables, he aprendido las más grandes lecciones, he crecido y sanado, he sentido y descubierto el amor más grande que existe y es contigo, amor de mi vida, que la vida es simplemente inmejorable. ¡¡¡Felices 17 años juntos!!! Happy 27 my love! TE AMO CON TODA MI ALMA”.

Las reacciones y los comentarios no se hicieron esperar. Sus colegas y amigos como Andrea Legarreta, Patricia Manterola, Dulce María, Tatiana y más expresaron sus felicitaciones y su cariño hacia la pareja.

“Muchas felicidades y que siga en aumento de intensidad esa luz que los unió y los mantiene unidos en el camino que los va llevando de la mano a un mismo destino. Que siga el Humor/ Amor haciendo magia en sus vidas amigos!”, escribió Marco Antonio Solís.