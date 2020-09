Eugenio Derbez llama “muerta de hambre” a su hija Aislinn

CIUDAD DE MÉXICO.- Eugenio Derbez demostró que sabe cómo dar una “cucharada de su propia medicina” a quien le juega una broma, sin importar si se trata de su propia hija.



En redes sociales, el actor de “No se aceptan devoluciones” se vengó de Aislinn Derbez luego de que ella lo exhibiera dormido en Tik Tok. El también comediante captó un agujero en los calcetines de su primogénita, que dejaba ver los dedos de sus pies.



Ella, al percatarse de lo que pasaba, dijo entre risas si él estaba vengándose por lo que había ocurrido.



“Por supuesto que me estoy vengando, para que se te quite”, le respondió Eugenio.

“Ayer me agarró dormido y se burló de mí que ya estaba yo anciano porque me quedé dormido”, explicó Derbez.



Fue en ese momento que subió de nivel su venganza y llamó “muerta de hambre” a Aislinn en tono de burla.