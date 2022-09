Estrenan "Fuego" Kimberly Loaiza junto a Dimitri Vegas y Like Mike tras haberse filtrado en redes

Tijuana, Baja California.- Kimberly Loaiza es una de las más importantes influencers en México y su incursión en la música fue recibida con gran apremio entre sus seguidores.

Semanas atrás, se presentó frente a miles de personas en el evento Coachella junto a Dimitri Vegas y Like Mike. En 2020 habían lanzado juntos "Do it!".

Estrenan 'Fuego'

Ahora, acaban de estrenar la canción "Fuego" y ya acumula 21,069 vistas en sus primeras horas de subirse en la plataforma Youtube. Además se encuentra en el #1 en la playlist oficial del Tomorrowland.

Sin embargo, la famosa pidió un apoyo mayor a sus fanáticos porque el día de ayer ya se había filtrado este video en las redes sociales.

Linduras a pesar de que filtraron el video de FUEGO y desde ayer esta circulando en todas las redes, ya salió en video oficial en el canal de mis amigos Dimitri Vegas & Like Mikevayan a demostrar que el amor de mis linduras siempre será más fuerte que cualquier obstáculo, LOS AMO"

declaró la cantante de 'Piketona'.