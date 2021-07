Estrella de “Prision Break” revela que padece autismo

ESTADOS UNIDOS.- Wentworth Miller , estrella de la serie "Prision Break", acaba de hacer una impactante revelación al mundo: Padece autismo.

Quien diera vida a “Michael Scofield” en la famosa serie, publicó en Instagram que recibió su diagnóstico apenas el año pasado, durante la pandemia del Covid-19.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

En una publicación en Instagram, consistente en una imagen completamente en blanco, escribió en el pie de foto un extenso mensaje sobre reveló su autismo.

Este otoño se cumple un año desde que recibí mi diagnóstico de autismo, precedido de un autodiagnóstico”, explicó el actor.

“El proceso no ha sido fácil, pues soy un hombre de mediana edad. No un niño de 5 años. Y reconozco que el acceso a un diagnóstico es un privilegio que no muchos disfrutan”.

“NO DESEO HACER MÁS DAÑO”: MILLER

Algo que llamó la atención es que Miller aseguró que su diagnóstico de autismo sí fue impactante, mas no una sorpresa, pues tenía sospechas desde hace algún tiempo.

Sin embargo, no quiso hablar sobre su diagnóstico de forma inmediata, porque admite no tener suficiente información sobre el tema.

“No sé lo suficiente sobre el autismo. (Hay mucho que saber)", escribió. "En este momento, mi trabajo parece evolucionar mi comprensión. Reexaminando 5 décadas de experiencia vivida a través de una nueva lente”.

"Mientras tanto, no quiero correr el riesgo de ser de repente una voz fuerte y mal informada en la sala. La comunidad #autista (esto sí lo sé) ha sido históricamente discutida. No deseo hacer más daño. Solo levantar la mano y decir: 'Estoy aquí. He estado (sin darme cuenta)".

Miller terminó su mensaje agradeciendo a aquellos que "consciente o inconscientemente me dieron ese toque extra de gracia + espacio a lo largo de los años" y le permitieron "moverse por el mundo de una manera que tenía sentido para mí, lo tuviera o no para ellos". . "

Autism Speaks define el trastorno del espectro autista (TEA) como "una amplia gama de condiciones caracterizadas por desafíos con las habilidades sociales, conductas repetitivas, habla y comunicación no verbal". Según la organización, los signos de autismo generalmente se presentan alrededor de los 2 a 3 años de edad.