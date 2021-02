“Estoy arrepentida de no mirar su rostro cuando nació”: Chrissy Teigen habla de su bebé que falleció al nacer

ESTADOS UNIDOS.- Hace apenas unas horas, la modelo Chrissy Teigen compartió con sus seguidores el dolor que siente al recordar a su pequeño Jack, quien habría sido su tercer hijo y que perdió en septiembre pasado a los cinco meses de gestación.

Fue a través de Instagram donde la ex modelo de Victoria’s Secret posteó unas fotos de cuando su esposo John Legend grabó en México el video de su tema “Wild” y en el que al final anunciaron que estaban esperando su tercer hijo.

Teigen confesó que hoy sería el día en que Jack habría nacido y estaba arrepentida de no haberle visto su rostro cuando nació sin vida porque temía verlo en sus pesadillas, pero ahora se arrepiente de no poder tener su imagen en sus sueños.

Habría estado aquí en cualquier momento; si fuera como Luna y Miles, probablemente lo estaría abrazando mientras hablamos. Estoy tan arrepentida que no miré su rostro cuando nació. Tenía tanto miedo de verlo en mis pesadillas que me olvidé de verlo en mis sueños. Me duele todos los días por ese remordimiento”, escribió Chrissy.