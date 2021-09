Estos son los estrenos más esperados de Netflix para septiembre 2021

MÉXICO.- Un nuevo comienzo se acerca con el inicio del próximo mes, pero lo más importante para algunos son los nuevos estrenos que Netflix tiene preparado para agregar a su extenso catálogo de producciones.

Los próximos estrenos varían entre series, animes, películas, documentales, animación infantil, entre muchos otros. ¡Aquí te diremos cuáles son!

Series

Hotel de luna – Temporada 1: 02/09

Tibucán: 03/09

La casa de papel – Parte 5, Vol. 1: 03/09

Al borde: 07/09

El camino de la noche – Temporada2: 08/009

Lucifer – Temporada final: 10/09

Los alquileres de vacaciones más increíbles del mundo - Temporada 2: 14/09

Misión en la nieve: una película interactiva de You vs. Wild: 14/09

El protector: 14/09

Nailed It! - Temporada 6: 15/09

Jugando con fuego latino: 15/09

He-man y los amos del universo: 16/09

Sex Education - Temporada 3: 17/09

El juego del calamar: 17/09

Keeping up with the Kardashians - Temporada 6: 17/09

Jaguar: 22/09

My little pony: nueva generación: 24/09

¿Cuánto pesa la sangre? - Temporada 2: 24/09

Misa de medianoche: 24/09

Ada Magnífica, científica: 28/09

El caso Hartung: 29/09

Películas

Otra ronda: 01/09

Invasión: el fin de los tiempos: 01/09

Más allá de la fiesta: 02/09

Cuánto vale la vida: 03/09

Splender Man: 06/09

Vinterviken: 08/09

Presas: 10/09

Kate: 10/09

Nosotros: 10/09

Amores perros: 10/09

Cuentos al caer la noche: 15/09

Schumacher: 15/09

My salinger year: 15/09

El padre que mueve montañas: 17/09

Jay y el silencioso Bob: veinte años después: 19/09

Cementerio de mascotas: 20/09

Intrusión: 22/09

Confesiones de una chica invisible: 22/09

El olvido que seremos: 22/09

Fuimos canciones: 29/09

Nadie sale con vida: 29/09

I love you as a friend: 29/09

¿Cuál veras primero?