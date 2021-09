¡Nueva temporada de La Casa de Papel! y otros estrenos en streaming para este fin de semana

CIUDAD DE MÉXICO.- Como cada semana, los estrenos han llegado a las principales plataformas de streaming, entre las que sobresale la esperada última temporada de "La Casa de Papel".

"La Casa de Papel" llega con un par de temporadas de desenlace, donde "El Profesor" y su equipo de criminales están de regreso, con la primera parte de la temporada en la que se va a decidir su destino (en espera de la segunda parte que llega en diciembre).

Otro de los estrenos que llega para toda la familia son las divertidas historias de Dug, el perro de "Up" que llevaba el "cono de la vergüenza", estrena su propia serie de cortometrajes donde nos muestra sus aventuras.

Películas

The Lost World: Jurassic Park (Amazon Prime)

En esta secuela de la película que comenzó todo, John Hammond convoca al teórico Ian Malcolm a su casa para darle información sorprendente. Mientras que casi todo en su parque había sido destruido, sus ingenieros tenían otro sitio donde se guardaban otros dinosaurios ocultos. Los dinosaurios de la segunda isla están vivos e incluso se están reproduciendo; y Hammond quiere que Malcolm observe y documente a los reptiles antes de que los financieros de Hammond puedan llegar a ellos.

Cenicienta (Amazon Prime)

"Cenicienta" es una nueva versión musical y audaz de la historia tradicional con la que creciste. Nuestra heroína (Cabello) es una joven ambiciosa cuyos sueños son más grandes de lo que el mundo le permitirá, pero con ayuda de su Fab G (Billy Porter), ella logra perseverar y hace que sus sueños se hagan realidad. El musical incorpora canciones pop de artistas globales contemporáneos y canciones originales de Camila Cabello e Idina Menzel.



Worth / ¿Cuánto vale la vida? (Netflix)

Michael Keaton protagoniza esta película basada en un caso real. Tras los ataques del 11 de Septiembre en EE. UU., un abogado debe intentar determinar el valor monetario de las vidas que se perdieron.

Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos (cines)

Shang-Chi, el maestro del Kung Fu basado en armas desarmadas, se ve obligado a confrontar su pasado después de ser atraído a la organización de los Diez Anillos.

Series y Documentales

La casa de papel: Parte 5, volumen 1 - septiembre 3

El equipo del Profesor lleva ya 100 horas en el Banco de España, y su líder está en peligro (por culpa de la detective Sierra). Lo que es peor aún, se les acerca un nuevo enemigo: el ejército.

Q-Force (Netflix)

Un superespía gay y su variopinto escuadrón LGBTQ luchan por demostrar su valor a la agencia que los subestima. Primero en West Hollywood, ¡después el resto del mundo!

Happier than Ever: Una carta de amor para Los Ángeles (Disney+)

“Nunca había hecho algo como esto”. Una experiencia de Billie Eilish en concierto junto a Gustavo Dudamel y La Orquesta Sinfónica de Los Ángeles.



La vida de Dug (Disney+)

Esta es una serie de cortos que siguen las aventuras de Dug, el perro que conocimos en Up de Disney y Pixar. Cada corto muestra eventos del día a día que ocurren en el jardín de Dug, todo a través de los ojos del perro. Escritos y dirigidos por el nominado al Premio de la Academia y ganador del Emmy Bob Peterson.



See, temporada 2 (Apple Tv+)

Después de rescatar a hijo, Baba Voss (Jason Momoa) debe realizar un viaje para rescatar a su hija, para después reunirse con su esposa, quien al final de la temporada anterior reveló un secreto que podría cambiarlo todo.