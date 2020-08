Estos son los estrenos de Netflix del 07 al 14 de agosto

MÉXICO.- La pandemia ha hecho que Netflix sea uno de los refugios contra el aburrimiento en casa y la compañía lo sabe, es por eso que se ha encargado de agregar buen contenido durante estos últimos meses, y claro, agosto no ha sido la excepción.

Aunque Netflix sea una de las plataformas favoritas de los mexicanos, la verdad es que han surgido muy buenas competencias como HBO GO, Amazon Prime Video y próximamente, Disney Plus. Es así que la compañía se ha visto obligada a realizar varias estrategias para mantener a sus suscriptores y ¿Qué mejor manera de hacerlo que con nuevo contenido?

Cabe recordar que la plataforma sube su contenido nuevo semanalmente, por lo que a continuación veremos una lista de las series, películas y programas que se subirán al catálogo del 7 al 14 de agosto.

Películas:

* Proyecto Power (14 agosto)

* Work it: Al ritmo de los sueños (7 agosto)

* Titanes del Pacífico: La insurrección (13 agosto)

* Bienvenido a los 40 (14 agosto)

* Las ventajas de ser invisible (10 agosto)

Series:

* Selling Sunset: Temporada 3 (7 agosto)

* Adolescentes cazadoras de recompensas (14 agosto)

* ¡Nailed It! México: Temporada 2 (7 agosto)

* 3%: Temporada 4 (14 agosto)

* Alta mar: Temporada 3 (7 agosto)

* El robo del siglo (14 agosto)

* Glow Up: Temporada 2 (14 agosto)

* Dirty John: Betty Broderick (14 agosto)

Documentales:

* Rob Schneider: Asian Momma, Mexican Kids (11 agosto)

* Para bien (o para mal) (12 agosto)

* RIDE ON TIME: Temporada 2 (13 agosto)