Estos son los “arreglitos” que se ha hecho la novia de José Eduardo Derbez

CIUDAD DE MÉXICO.- José Eduardo Derbez es uno de los actores más reconocidos de la televisión mexicano, gracias a su trabajo y al ser hijo de los famosos artistas Victoria Ruffo y Eugenio Derbez.

Hace un par de años que el actor dio a conocer que mantenía una relación con Paola Dalay, modelo originaria de Toluca a quien conoció por medio de redes sociales y desde entonces quedó muy enamorado.

Por su parte la joven se ha convertido en todo una ‘influencer’ y actualmente tiene más de 160 mil seguidores donde ha compartido un poco de su vida personal y de la relación que mantiene con el actor.

Fue por medio de su cuenta de Instagram que Paola realizó una dinámica de preguntas y respuestas en el que uno de sus seguidores le cuestionó si había tenido alguna cirugía.





No” comentó la joven.

Sin embargo en otra de sus historias que la joven modelo aceptó que habría aplicado ácido hialurónico en la nariz para poder modificar cualquier cosa que ella ha querido.

Este tipo de procedimiento no es una cirugía, pero al introducir dicho material ayuda a que la nariz permanezca totalmente recta y luzca mucho más pequeña y sutil en el rostro.

José Eduardo reveló que su padre cayó en depresión tras accidente

En esta ocasión, uno de sus hijos, José Eduardo, reveló que después de este aparatoso accidente, Eugenio estuvo sufriendo de depresión por todo lo sucedido y no pudo llevar su vida con normalidad.

"Faltando un día para regresar a mi casa, en un pueblito de Georgia, mi hijo me dijo: oye papá, vamos a jugar realidad virtual", en fin me convenció, me lo puse (el visor) y tuve este accidente. (En el juego) Yo estaba como en un edificio de 100 pisos y tenía que estar parado en una tablita, entonces me tropiezo y me caí. Para mi cerebro no coincidía lo que estaba viendo con lo que estaba pasando, entonces no reaccioné como debía y me caí por unos escalones", contó el actor anteriormente.