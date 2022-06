Estos fueron los ganadores de los MTV Movie Awards 2022 

CIUDAD DE MÉXICO.-Este domingo se presencio en esta premiación anual varias de las estrellas más grandes del cine, la música y diferentes plataformas de streaming llegaron como invitados en el Barker Hangar de Santa Mónica, California, estos para presenciar las premiaciones populares como lo son los MTV Movie Awards 2022.

Entre las categorías que fueron más esperadas fueron mejor película donde participaron películas como "Spider-Man: No Way Home", "Jackass Forever" y "Marry Me", cinta protagonizada por Jennifer López y Maluma. También estuvo mejor serie por plataforma donde participaron las series como "Euphoria", "Heartstopper" y "Loki" con el triunfo.

En esta ocasión se caracterizó por el hecho de que el streaming le ganó un poco el terreno a la forma tradicional de hacer contenido, ya fuera cine o televisión, también se vieron a actores de serie como "Stranger Things" o "The Umbrella Academy" quienes destacaron durante la alfombra roja.

Lista completa de los ganadores

Mejor Película – "Spider-Man: No Way Home"

Actuación en una Serie - Zendaya – "Euphoria"

Mejor Beso - Jackass Forever

Villano - Daniel Radcliffe – "The Lost City"

Actuación de terror - Jenna Ortega – "Scream"

Mejor Pelea - Cassie vs Maddy – "Euphoria"

Equipo – "Loki"

Momento musical – "Heartstopper"

Mejor canción - Jennifer Lopez – "Marry Me"

Documental musical - Olivia Rodrigo

Actuación de comedia - Ryan Reynolds – "Free Guy"

Revelación - Sophia Di Martino – "Loki"