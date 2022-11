Esto es lo que hace Aislinn Derbez para liberarse del estrés

OAXACA.- Aislinn Derbez es una de las actrices con más reconocimiento en la televisión mexicana, gracias a su talento y carisma se ha convertido en una de las más queridas por parte de sus fanáticos.

Desde su separación con Mauricio Ochmann, la actriz se le ha podido ver muy activa en sus redes sociales donde suele compartir como ha ido superando esa parte de su vida mediante el apoyo de sus seres queridos.

Hace unas horas por medio de su cuenta de Instagram que la actriz reveló que después de un tiempo llenó de estrés y una contractura muscula decidió darse unos días de vacaciones a lado de sus amistades en Oaxaca.

Además Aislinn agregó que se dio la oportunidad de percatarse de la artesanías que existen en la ciudad y reconoció el talento de cada persona y por supuesto la comida con la que quedó encantada.

Estos últimos meses andaba con mucho trabajo, estrés y sentía que no me alcanzaba el tiempo para nada. Entre más prisa y más cosas tenía que hacer menos me rendía el día hasta que acabé con contractura muscular en la espalda y una gripa fuerte y larga.Una de mis mejores amigas @cecilazcona me invitó a Oaxaca. Y algo dentro de mi me dijo que tenía que ir si o sí” se puede leer en la publicación.