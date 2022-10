Aislinn Derbez habla sobre lo complicado de ser madre

Aislinn Derbez se sinceró sobre las dificultades, sacrificios y esfuerzos que representan la maternidad, a más de 4 años de ser madre de Kailani, fruto de su relación con Mauricio Ochmann.

La actriz empleó su cuenta de Instagram para compartir distintas imágenes de lo que fue el inicio de su labor como madre y además escribió un extenso mensaje donde detalló todos los sentimientos que experimentó con el paso del tiempo.

Recuerdo que el día de mi parto fue el mejor día de mi vida y a la vez el más duro y doloroso. Lo último que hubiera pensado es que estaría 36 hrs en labor de parto (en mi caso las contracciones no tenían descanso��) y menos que fuera exactamente opuesto a lo que planeamos por meses! Y nada ni nadie puede prepararte para la montaña rusa que viene después”, inició la artista.

Acto seguido, Aislinn hizo hincapié sobre el punto emocional que viven las mujeres tras ser mamás. “Creo que todas tenemos historias inesperadas que no nos atrevemos a hablar abiertamente sobre nuestros partos y maternidad. Para mí no hay nada más importante en este mundo que ser el mejor ejemplo que mi hija pueda tener, por eso desde entonces mi salud mental se convirtió en mi principal prioridad y a la vez fue lo que más trabajo me costó ese primer año… no dormir más de 3 hrs seguidas por un año entero, las complicaciones hormonales, entre muchas otras cosas, pueden llegar a sentirse insoportable”.

Por último, la intérprete invitó a las mujeres que atraviesan su misma situación a unirse al proyecto que creó con la finalidad de compartir todas sus experiencias en ese sentido.

“En ese entonces me hubiera encantado tener un espacio con otras madres para compartir todo lo que estaba sintiendo en esas primeras semanas y meses de ser madre y poder saber cómo es que lo vivían otras madres también. Me siento muy honrada de ayudar a lanzar la aplicación @peanut_latam para que todas las mujeres tengan un espacio seguro para reunirse, hacer preguntas y compartir las verdades no dichas sobre la maternidad. Hay tantos capítulos del embarazo y la maternidad que están envueltos en el silencio. Pero cuanto más hablemos de nuestras experiencias, menos nos aislaremos. Si eres madre, futura madre o estás intentando tener un bebé, te animo a que descargues la aplicación Peanut. No estás sola. #JuntasconPeanut”, remató.