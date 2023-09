Esto dijo Eduardo Verástegui a quienes no creen en su celibato tras iniciar su sueño presidencial

Ciudad de México.- Eduardo Verástegui desea llegar a la Presidencia de la República por la vía independiente.

Por ello, convocó a sus simpatizantes a apoyar su proyecto para las elecciones de 2024 con su firma.

El artista se defendió de las críticas e invitó a la gente a unirse al propósito con el que busca hacerse un lugar en la próxima contienda electoral, durante un encuentro con sus partidarios y medios de comunicación.

“Este sueño empezó el 9 de septiembre, llevamos apenas una semana, es una tarea de equipo y es un camino largo, un millón de firmas, casi un millón de firmas, mucha gente cree que es imposible, pero vamos a hacer lo que está en nuestras manos”, explicó Verástegui a la prensa.

Eduardo Verástegui pide calma

Pese a sus intenciones políticas, Eduardo solicitó un poco de calma con respecto a la manera en que buscará combatir los problemas que enfrentan los mexicanos en su día a día.

Ya quieren que tenga yo una carpeta de resolver todos los planes de México, estamos armando varias cosas que en su momento van a conocer a mi equipo, van a conocer nuestras propuestas, van a conocer lo que queremos para México, pero apenas nos acaban de dar la constancia, apenas estamos con las firmas, paso a paso, aquí tenemos el deseo de gobernar a México, ¿quién es México?, todos los mexicanos, hay una sola bandera, en esa bandera cabemos todos, y todos somos iguales en dignidad”, manifestó.

Pero al escuchar a los reporteros que mucha gente lo ha señalado porque no creen que esté guardando celibato, el exintegrante del grupo Kairo inmediatamente replicó: “Cada quien puede creer lo que quiera, yo sé soy lo que soy, yo no estoy aquí para que todo el mundo me crea, estoy aquí para trabajar, estoy aquí para servir, estoy aquí para que firmen, ¿ya firmaron o no?”.

Fotos: Agencia México

Inseguridad en México

Por último, Eduardo retomó el tema político y habló de la inseguridad que se vive en México, destacando que ese fue el principal motivo por el que se fue del país azteca.

“Yo me fui a Estados Unidos hace 20 años, me asaltaron dos veces, la última fue de pistola en la cabeza, fue un trauma muy grande, salí corriendo, salí a Miami a vivir, y con la idea de conseguir el sueño americano, porque así nos enseñaron desde chiquitos (…) yo me fui con esa idea y logré muchas cosas, me fue muy bien, entonces es el mismo mexicano, es el mismo ingrediente, entonces es el tema de acá”, explicó.

