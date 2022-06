Esto dijo Carmen Salinas sobre el asesino de Yrma Lydya: "¡Cómo te quiere y te cuida!"

MÉXICO.- Tras el feminicidio de Yrma Lydya, destacada cantante de regional mexicano, en un restaurante de la Ciudad de México; han surgido varias dudas sobre el abogado Jesús Hernández Alcocer, esposo de la intérprete y su presunto asesino.

En este sentido, usuarios han retomado las declaraciones de Carmen Salinas, quien fue cercana a Yrma y describió al abogado como todo un caballero, respetuoso y atento.

Este hombre, abogado de profesión, mato a su pareja la cantante Yrmal Lydya en un restaurante de la Col. Del Valle.

¡Que sea haga justicia!

Un feminicidio más.



Un feminicidio más.

Descanse en Paz #YrmaLydya

Durante una entrevista que la intérprete concedió el año pasado al programa web Charlando con usted, conducido por Salinas, el comentario se repitió hasta en cinco ocasiones durante los poco más de 50 minutos que duró el encuentro.

No saben qué persona tan maravillosa es. Cómo te quiere y cómo te cuida, qué atento y educado", indicó la actriz.

Recordó que era un hombre que a ella y todos sus compañeros siempre los había tratado con respeto, algo que le agradecía. En retribución, Salinas le ofreció a Yrma Lydya su estudio de grabación, donde habían pasado gente como Miguel Bosé y Christian Castro, para seguir creando.

Le aconsejó seguir hace cosas nuevas

La actriz le dio consejos para seguir avante en su carrera, como el hecho de leer en voz alta para saber entonaciones de las frases y no llevarse con mucha confianza jamás con sus colegas, pues de esa manera se obtiene respeto. "Este medio es muy difícil, yo jamás me he llevado con nadie, así me respetan y yo respeto", le sugirió Carmen.

A lo largo de la plática Yrma Lydya recordó que de niña quería ser como María Callas y pisar los grandes escenarios operísticos; pero también quería poner en práctica su gusto por el deporte, con el cual llegó a ser campeona nacional en gimnasia rítmica.

"Soy alguien muy disciplinado, puedo pasar horas practicando algo para que salga bien", comentó. Precisó que lo conseguido hasta esa vez era gracias al apoyo de su madre y su abuela Yrma; fue su mamá quien cosía piedra por piedra el traje que utilizaba en gimnasia, .

"Así me pusieron con y griega y Lydya también, para que todo estuviera parejo", explicó de buen humor las letras de su nombre. Hacia el final de la emisión, Carmen volvió a referirse al hoy presunto homicida, Hernández Alcocer, como un caballero. "Que Dios te bendiga y Dios te premió con una mujer como esta", subrayó.