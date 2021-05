Esto dijo Carlos Rivera sobre las comparaciones entre él y Chayanne

CIUDAD DE MÉXICO.- “Él para mi es un gran ejemplo de cómo llevar una carrera limpia donde de lo único que de él se habla es de lo bueno y la gran persona y artista que es”, dijo Carlos Rivera a quien se le ha comparado como el nuevo Chayanne de la música.

Fueron los internautas en redes sociales que refieren al intérprete de Tlaxcala como el puertorriqueño, son guapos, sexys y tienen un gran talento para estar sobre el escenario.

“Yo me siento honrado sobre todo cuando es una gran persona, he tenido el gusto de saludar a Chayanne alguna vez, siempre he dicho que es de las mejores personas”, sostuvo Rivera.

En conferencia de prensa vía zoom desde el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, el cantautor subrayó que aunque no le molesta la referencia, él siempre trata de ser único.

“Yo he tratado de ser yo obviamente, yo no quiero ser nadie y al contrario, mi carrera es muy especifica y yo soy un cantautor que he querido que mi música sea la que hable por mi”, puntualizó.

Este enlace con medios internacionales fue para presentar su más reciente disco “Leyendas”, un álbum con SONY Music que destaca por duetos con grandes artistas a los que llama “héroes musicales”.

“Ahora que tuve la oportunidad de compartir y que me contaran sus anécdotas es fabuloso, estuve con Raphael en España, tuve contacto con Omara Portuondo, ambos con gran vitalidad, es algo que admiro mucho”, destacó Rivera.

En este material incluye a Gloria Estéfan, Juan Gabriel, José José, José Luis Perales, Armando Manzanero, José Luis Rodríguez “El Puma”, entre otros.

A 17 años de haber egresado del reality “La Academia”, Carlos Rivera es por hoy uno de los cantautores jóvenes en el mercado mexicano con gran éxito.

Carlos Rivera

Disco: Leyendas

Canciones: 14

Sello: SONY Music

Nuevo sencillo: Todavía al lado de Manzanero

Para saber

Tiene planes de regresar al teatro

Este 2021 celebrará en el Teatro Real de España diez años de su vigencia en ese país.