Carlos Rivera rinde tributo a 'Leyendas' de la música romántica

TIJUANA, B.C.- Un homenaje a las grandes voces de la música romántica en español, es lo que reúne el disco “Leyendas” que lanzará el cantante Carlos Rivera.

“Por fin les vamos a poder contar en que hemos estado trabajando todos estos meses, es un proyecto que realmente me llena el alma, me llena el corazón, me llena de alegría y que ya quería compartírselos, es un proyecto que creo que para mi carrera va hacer histórico”, explicó Rivera en un video colgado en su Instagram.

Como primer sencillo se escuchará “Un velero llamado libertad” al lado de José Luis Perales, un tema que se estrenará el próximo 6 de mayo bajo la producción de Julio Reyes Copello.

“Honrar a las grandes leyendas de nuestra música es un deber de todos aquellos que seguimos el camino que ellos trazaron, y este es mi tributo para ellos, leyendas”, destacó el intérprete.

Apenas semanas atrás, Rivera compartía el estreno de “No me pidas perdón” al lado de Banda MS.