Este fue el reencuentro entre Erik Rubín y Alejandra Guzmán

CIUDAD DE MÉXICO.- Alejandra Guzmán es una de las cantantes más populares del país, gracias a sus éxitos musicales ha logrado permanecer en el gusto del público que ha seguido su carrera.

Sin duda en los 90’s la artista mexicana formó parte de uno de los escándalos más famosos a lado de Paulina Rubio, ambas se encontraban “enamoradas” de Erik Rubín, que hasta hicieron una canción “Hery güera” y “Ese hombre es mío”, respectivamente.

Hace unas horas por medio de su cuenta de Instagram “La Guzmán” compartió un video de su más reciente concierto que ofreció para sus fanáticos, después de un tiempo de ausencia por Covid-19.

En la grabación se pudo ver que uno de los invitados al escenario fue Erik Rubín, con quien en el pasado supuestamente pudieron haber compartido una “relación”, de ahí el conflicto con “La Chica Dorada”.

Cómo te disfrute @laguzmanmx Loveu” se puede leer en la publicación.

Es por eso que el esposo de Andrea Legarreta compartió en sus historia un mensaje en el que le hizo saber a su “colega” lo bien que la había pasado en el escenario y cómo disfruto de su presencia.

Sin embargo en el evento también estuvo Aleks Sintek con quien cantó “Sexo pudor y lágrimas”, escena que estremeció y emocionó al público, por ser uno de las canciones más importantes del artista mexicano.

¿Por qué Erik Rubín se casó con Andrea Legarreta?

El cantante ofreció una entrevista para el programa ‘Sale El Sol’, donde habló un poco más de su vida personal y la importancia que tiene en su vida Andrea Legarreta y la música.

"El matrimonio ha sido de lo más lindo que me ha sucedido, porque yo siempre soñé con tener una familia y gracias a esta hermosa mujer he podido materializar ese sueño... es todo para mi Andrea Legarreta, porque es mi amante, es mi amiga, es mi socia, es una persona que saca lo mejor de mí, me da paz, venía de relaciones tormentosas y con Andrea encontré paz, estabilidad y donde yo me vi finalmente sentando cabeza”.