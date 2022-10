Este fue el outfit que Erika Buenfil utilizo para los premios Eliot Awards

CIUDAD DE MÉXICO.- Erika Buenfil es una de las actrices más importantes de la televisión mexicana, a lo largo de su carrera se ha destacado por su trabajo en las telenovelas.



Desde hace un par de años que la artista se ha destacado en las redes sociales y ha sido nombrada como ‘La Reina de Tik Tok’ donde cuenta con más de 14 millones de seguidores.



Erika Buenfil fue una de las invitadas de Elliot Awards donde tuvo la oportunidad de coincidir con otras figuras del Internet como Kuno, quien evidenció su emoción al verla.



En la publicación la actriz presumió el ‘outfit’ que utilizó en la noche en esta ocasión apareció con un pantalón de colores acompañado de un blazer con el mismo estampado y una blusa verde. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Erika buenfil (@erikabuenfil50) En los #elliot” se puede leer en la publicación.

Al evento la actriz no fue sola fue su hijo Nicólas quien la acompañó, hay que recordar que fue él quien la animó a abrir sus redes sociales para crear su propio contenido.



En la publicación los usuarios hicieron llegar sus muestras de cariño donde reconocieron su belleza: “reina hermosa, dueña de la sonrisa que cura el alma”, “mi reina maravillosa”, “que bonita”, “amo tu outfit”, son algunos de los que se pueden leer.





Erika Buenfil habla de la posibilidad de que su mude para vivir su soltería



Hace un par de semanas que la actriz confirmó públicamente de que su hijo había conocido su padre, además Buenfil habló sobre si estaba preparada para dejarlo ir fuera del seno familiar.



"No, no tiene 18, todavía es ‘estudihambre’ y entonces no creo que pueda solventarse su departamento”, dijo Buenfil a la prensa en tono de broma refiriéndose a que su unigénito todavía no es autosuficiente.