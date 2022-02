Estas son las películas que llegarán a Netflix en el 2022

Tijuana BC.- “Enola Holmes 2”, “The Swimmers”, “Matilda”, “Pinocho” de Guillermo del Toro, “¿Qué culpa tiene el karma?” son algunas de las películas que este 2022 tendrá Netflix en su carta programática.

La plataforma de streaming dio a conocer su lista de 73 títulos que a lo largo del año sus suscriptores podrán disfrutar.

Acción, aventura, comedia, drama, thriller, terror, anime, romance y musicales forman parte de los géneros que se podrán apreciar mes a mes.

Acción, Aventura:

1.- El proyecto Adam

2.- Athena

3.- Carter

4.- Day Shift

5.- Enola Holmes 2

6.- El hombre gris

7.- Interceptor

8.- The Mother

9.- The Mothership

10.- Spiderhead

11.- They Cloned Tyrone

Comedia

1.- Bigbug

2.- La burbuja

3.- Knives Out 2

4.- Me time

5.- Metal Lords

6.- Senior Year

7.- The Takedown

8.- El regreso a casa de Madea

9.- You People

Drama

1.- A Jazzman’s Blues

2.- Dos contra el hielo

3.- All Quiet on the Western Front

4.- Rubia

5.- The Good Nurse

6.- Garra

7.- Luckiest Girl Alive

8.- El arma del engaño

9.- The Pale Blue Eye

10.- Rustin

11.- Spaceman

12.- The Swimmers

13.- White Noise

14.- The Wonder

Terror

1.- Cangrejo Negro

2.- Impudica

3.- Elige o muere

4.- End of the Road

5.- The Inheritance

6.- Monkey Man

7.- Mr. Harrigan’s Phone

8.- La massacre en Texas

9.- Fin de semana en Croacia

10.- Frutos del viento

Para toda la familia

1.- 13: The Musical

2.- Boo!

3.- Ivy & Bean

4.- Matilda

5.- El rescate de Ruby

6.- The School for Good and Evil

7.- Slumberland

8.- A mi altura 2

9.- We have a Ghost

Anime - Animación

1.- Apolo 10 ½: Una infancia especial

2.- Bubble

3.- Hogar a la deriva

4.- Pinocho de Guillermo del Toro

5.- My Father’s Dragon

6.- The sea Beast

Romance

1.- Déjate llevar

2.- ¿Qué culpa tiene el karma?

3.- Falling for Christmas

4.- Lady Chatterley’s Lover

5.- Love in the Villa

6.- El diario de Noe