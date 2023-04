Estas son las giras musicales más taquilleras de toda la historia

A pesar de los avances tecnológicos que han propiciado el abandono de la compra de discos o vinilos y el surgimiento de las plataformas de streaming, los eventos de música en vivo siguen más vigentes que nunca, pues en los últimos años múltiples artistas han logrado romper records e incluso uno de ellos logró conseguir la gira con más recaudaciones en toda la historia de la música este 2023.

5.- "A Bigger Bang Tour" (2005-2007) de The Rolling Stones

Con un total de 558.3 millones de dólares y después de casi dos décadas, The Rolling Stones siguen manteniendo uno de los puesto más altos con su gira en promoción de su álbum "A Bigger Bang". La banda británica realizó 147 shows en todo el mundo e interpretaron algunos de sus éxitos más populares en ese momento, tales como "(I Can't Get No) Satisfaction" o "Paint It Black".

4.- "Not In This Lifetimes... Tour" (2016-2019) de Guns N' Roses

La banda de rock pesado Guns N' Roses cosechó gran reconocimiento y una extensa base de seguidores desde su introducción en 1985, lo que con el pasar de los años le valió una de las giras más exitosas de todos los tiempos en 2019, logrando recaudar 583.2 mdd por medio de 175 presentaciones en todo el mundo.

3.- "U2 360º Tour" (2009-2011) de U2

La banda irlandesa U2 recorrió 75 ciudades de 30 países durante dos años en su "360º Tour", las 110 fechas internacionales lograron sumar 776.4 millones de dólares. Éxitos como "I'll Go Crazy If I Don't Go Grazy Tonight", "City of Blinding Lights", "Beautiful Day", "Vertigo" y "Breathe" fueron solo algunos de los momentos más recordados del fenomeno musical.

2.- "Divide Tour" (2017-2019) de Ed Sheeran

A pesar de estar en el segundo puesto en la lista, Ed Sheeran todavía posee el récord de más boletos vendidos en una sola gira con 8.9 millones. Por otro lado, sus números de recaudación fueron 776.4 mdd, recolectados a lo largo de 260 shows en todo el mundo. Fue la primera gira en la que el británico visitó países como México, Costa Rica y Puerto Rico.

1.- "Farewell Yellow Brick Road Tour" (2018-2023) de Elton John

El legendario Elton John ha logrado posicionarse en el máximo puesto de la lista con la última gira de toda su carrera y una impresionante cantidad de 333 shows en Estados Unidos y toda Europa. "Farewell Yellow Brick Road Tour" ha logrado recaudar, hasta enero de 2023, 817.9 millones de dólares. Sin embargo, la gira no termina hasta el próximo mes de julio, por lo que muchos especulan que podría arrebasar los mil millones de dólares.

