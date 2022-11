"American Life": El disco que casi acaba con la carrera de Madonna

ESTADOS UNIDOS.- Desde su entrada a escena en 1983, Madonna ha sido alabada por su continúa inovación y versatilidad a través de su extenso repertorio musical. La especialidad de la cantante estadounidense siempre ha sido el pop, no por nada es considerada la reina de dicho género, pero también ha conseguido éxito por medio de sus experimentos con géneros como el rock, country, jazz, disco e incluso la ópera.

Su reconocimiento internacional no se limita a su trabajo sino también a sus acciones y vida personal. Madonna fue una de las primeras celebridades en todo el mundo en vocalizar su apoyo a temas como la diversidad sexual y el empoderamiento femenino. Esto le llevó a entrar en conflicto con muchas figuras de poder conservadores de la época y amenazando su carrera artística más de una vez.

A pesar de levantar bastante polémica, los retractores nunca pudieron contra la Reina del Pop ya que siguió cosechando éxitos con "Vogue", considerado un himno a la diversidad sexual, y "Erotica", una canción que expresa el empoderamiento femenino a tráves de conceptos explicitamente sexuales. Sin embargo, la intérprete de "Material Girl" pronto se daría cuenta que no era invencible pues la publicación de American Life en 2003 supuso una verdadera amenaza por primera vez en toda su carrera.

La rebeldía política de American Life y el rechazo al 'sueño americano"

American Life fue otro proyecto en el que los comentarios sociales que Madonna realizaba en sus canciones eran demasiado polémicos y "revolucionarios" para poder asimilados por el público general, no obstante, la gran diferencia radica que esta vez la crítica fue política y se consideró un ataque directo al gobierno de los Estados Unidos.

El primer sencillo del álbum, titulado también "American Life", es una crítica al estilo de vida estadounidense que, a través de la ironía y el sarcasmo, arremete contra el 'sueño americano' y desbarata por completo la percepción de Estados Unidos como tierra de oportunidades y libertades: "Quiero expresar mi extremo punto de vista / No soy cristiana y no soy judía / Estoy viviendo el sueño americano y me acabo de dar cuenta que nada es lo que parece". Por otro lado, el video musical solo empeoró la situación. La grabación de "American Life" fue la primera vez que Madonna se vio obligada a censurar y editar una de sus producciones audiovisuales, debido a que se manifestó en contra del presidente en curso George W. Bush y su participación en la Invasión de Irak.

Tras el lanzamiento del álbum, Madonna fue vetada de por vida en todas las estaciones de radio estadounidenses e incluso recibió amenazas de muerte que la llevaron a mudarse temporalmente a Reino Unido. La cantante se inspiró en el guerrillo argentino Che Guevara para la estética del proyecto y se tiñó el cabello a marrón oscuro para mostrar más seriedad. American Life se convirtió en su álbum menos vendido de su carrera en ese entonces y muchos consideraban que este era el fin de la consagrada revolucionaria de la música pop, no obstante, Madonna logró resurgir de las cenizas con Confessions on a Dance Floor, un álbum que limpió su imagen y se ganó el "perdón" de las radios tras lanzar canciones sin comentarios sociales o políticos.

Te puede interesar: Madonna lanza contundente respuesta a sus detractores