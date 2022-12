Estas son las 5 canciones navideñas más exitosas de todos los tiempos

Faltan menos de tres semanas para que llegue una de las festividades más mágicas del año. La navidad contiene muchos elementos que la hacen resaltar de entre todas, como los colores, las nochebuenas, regalos, ponche de frutas y los diversos platillos de comida que se sirven en la cena del 24 de diciembre. Sin embargo, dicha celebración no sería lo mismo sin sus tradicionales villancicos o las populares canciones navideñas que suenan a toda hora en plazas públicas y tiendas departamentales a partir de diciembre.

"All I Want for Christmas Is You" de Mariah Carey

En 1994, Mariah Carey lanzaría la canción que, inesperadamente, se convertiría en el mayor éxito de su carrera: "All I Want for Christmas is You". Una canción navideña algo juguetona, pues juega con el concepto de los regalos navideños para confesarle su amor a una persona. The New Yorker la catalogó como "una de las pocas adiciones modernas dignas de incorporarse al canon navideño".

"Rockin' Around The Christmas Tree" de Brenda Lee

Brenda Lee fue una de las grandes cantantes country de la segunda mitad del siglo XX en Estados Unidos, sin embargo, fue legado más grande fue "Rockin' Around The Christmas Tree", grabada en 1964, cuando Lee tenía solo 13 años. La canción gira alrededor de la convivencia familiar en las fiestas navideñas y se puede notar como los años pasan y la familia sigue alrededor del árbol.

"Jingle Bell Rock" de Bobby Helms

Bobby Helms publicaría en 1957 uno de los villancicos navideños más emblemáticos de la modernidad. "Jingle Bell Rock" se convirtió en un éxito instantáneo en las radios estadounidenses y desde entonces se ha convertido es un referente de las fiestas navideñas y la cultura pop. A pesar de que la letra no es tan sustancial, sus rimas y recursos poéticos son suficientes para transmitir el verdadero espíritu navideño.

"A Holly Jolly Christmas" de Burl Ives

Lanzada en 1964, "A Holly Jolly Christmas" es un alegre villancico que busca simplemente desearle a todos los oyentes una feliz navidad y animarlos a celebrar dicha festividad. A pesar de ser interpretada originalmente por Burl Ives, una versión interpretada por Michael Bublé también ha conseguido mucha notoriedad e incluso muchas personas la prefieren sobre la original.

"Feliz Navidad" de Jose Feliciano

"Feliz Navidad" va directamente al punto, sin embargo, eso no es nada malo, pues parte de las fiestas navideñas es ser solidario y mandar buenos deseos a todos los seres queridos durante estas fechas. En 1970, José Feliciano se hizo con la canción navideña en español más exitosa de todos los tiempos, la cual entra cada año al top 10 del Billboard Hot 100.

Te puede interesar: ¡Ya huele a navidad! Mariah Carey inaugura esta temporada del año