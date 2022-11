¡Ya huele a navidad! Mariah Carey inaugura esta temporada del año

Tijuana, Baja California.- Escuchar "I Want For Christmas Is You" de Mariah Carey se volvió una tradición anual en vísperas navideñas y así lo demostró la cantante americana.

La artista de 52 años despidió Halloween con un disfraz de bruja y lo reemplazó por un traje de Santa Claus: ¡Es hora!.

Este éxito de temporada ingresó al TOP 100 de iTunes US en el primer lunes del mes. El sencillo fue estrenado en 1994 en su cuarto álbum de estudio, Merry Christmas.

Usuarios en redes bromearon con que Mariah se espera a que llegue a la navidad para llenarse los bolsillos.