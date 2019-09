Estalla de nuevo Frida Sofía contra Michelle Salas

MÉXICO.- Aunque todo indicaba que Frida Sofía había calmado las declaraciones en contra de su prima Michelle Salas, ahora la joven nuevamente da de qué hablar.

En entrevista con la periodista Elisa Beristain, la hija de La Guzmán arremetió contra la hija de Stephanie Salas y Luis Miguel pues no le gustan las comparaciones con ella y así lo dejó saber:

“No me comparen, nada más que me comparen en realidad en quién soy yo y quién es ella y ya. Siempre va a haber comparaciones, pero que no me insulten nada más porque no soy Michelita cuando en realidad no es un insulto, es un honor no ser Michelita”.

Y de la misma forma, la intérprete de “Ándale” no perdió la oportunidad de subrayar que si las desean comparar sea en un concurso de inteligencia y cultura general.

“Pero si nos quieren comparar, a mí me encantaría eso, ¿por qué no nos ponen, así como en ‘100 Mexicanos Dijeron’? Michelita, chata hermosa, ¿por qué no te presentas…? Ándale mi amor para que nos comparen”.

Mientras sigue promocionando su primer sencillo como cantante, la joven no pierde oportunidad de arremeter contra otras integrantes de la Dinastía Pinal, y deja ver que más allá de una tregua, no olvida las diferencias que tiene con ellas.