Estalla Sherlyn contra los medios por rumores sobre el padre de su bebé

CIUDAD DE MÉXICO.- La actriz y conductora Sherlyn se manifestó a través de sus redes sociales contra un programa de televisión que puso en duda la paternidad de su pequeño hijo.

Y es que la artista al parecer no está dispuesta a dejar pasar por alto los chismes que se vierten sobre ella en los diferentes programas, especialmente cuando lo que se pone en riesgo es la integridad y la dignidad de la persona más importante de su vida, su hijo André.

La mexicana no se lo pensó dos veces a la hora de reprender públicamente este jueves a través de las redes sociales al programa Suelta la sopa (Telemundo) luego de que, según compartió, en el show le estuvieran buscando "otro papá a su hijo".

"Queridos todos de Suelta la sopa me están llegando ahorita muchos mensajes de que ya le andan buscando otro papá a mi hijo. ¡Híjole! Ya no sé si reír o llorar", comenzó compartiendo Sherlyn, quien graba actualmente en México la telenovela ¿Qué le pasa a mi familia?

"Yo estoy muy ocupada haciendo mis trabajos finales porque estoy estudiando en la universidad porque hace muy bien estudiar y prepararse justamente para no llenar los programas de contenido que no tiene fundamento, que no tiene ninguna fuente confiable".

Se sabe que la famosa tuvo a su bebé -como ella misma lo contó- luego de que sometiera a un tratamiento In vitro en Nueva York. Sin embargo, en medio de esta decisión se han creado dimes y diretes sobre el posible padre del menor.

La actriz lamentó que en el programa siempre se hable "de que no se debe violentar a las mujeres y mucho menos a los menores" y ellos sean los primeros en no cumplirlo.

"Ustedes siempre hablando de que no se debe violentar a las mujeres y muchos menos a los menores, queridos míos lo que están haciendo es violencia contra una mujer y lo más importante violencia contra la integridad y la dignidad de mi hijo, así que antes de llenar una nota hablando de un menor que es tan delicado, y que aparte está tan bien legislado en Estados Unidos para la protección de los menores, yo les recomendaría eso", expresó.

"Hay tantas cosas buenas de las que se pueden hablar [...] que no entiendo cuál es el afán de seguir lastimándonos como género. Les mando un beso muy grande y ojalá que eso cambie muy pronto", concluyó su mensaje la intérprete de 35 años en un tono de lo más conciliador.