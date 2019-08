Estalla Jorge Ortiz de Pinedo contra reportero

Jorge Ortiz de Pinedo no disimuló la molestia que le provocó la pregunta con respecto a la venta del Teatro López Tarso, lugar por el que peleó hace varios meses y que finalmente perdió.

Tratando de evitar una guerra de declaraciones sobre el tema, el actor y productor subrayó: “estas noticias son viejas, vive el mundo, el México del pasado olvídalo, eso ya pasó, ve y pregúntale a él, a mi no me preguntes eso (…) ya no amarren más navajas, ya vieron lo que pasó”.

Por su parte, Eduardo Manzano aseguró que en breve lanzará su bioserie, aunque en ella no incluirá su etapa con “Los Polivoces”, pues desea que esa parte de su vida sea vista de manera muy especial.

Además de estos artistas, otros actores como Andrea Torre, Ricardo Margaleff y Daniela Luján, asistieron a la presentación de la segunda temporada de la serie “Una familia de Diez”.