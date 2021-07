“Estaba dormido con cara de paz”: Bella de la Vega sobre su selfie con el cadáver de su esposo

CIUDAD DE MÉXICO.- Bella de la Vega finalmente rompió el silencio sobre la polémica foto que se tomó junto al féretro abierto de su esposo, José Ángel García, quien falleció el pasado 22 de enero.

A seis meses de la muerte del padre de Gael García Bernal, la actriz reveló porqué quiso una fotografía junto al cadáver de su esposo, algo que le trajo miles de críticas y ataques en redes sociales.

No es una foto indigna porque mi esposo está dormido con una cara de paz, que yo de verdad no le había visto en todos los días que estuvo enfermito porque él estaba ya sufriendo mucho”, dijo Bella a “Venga la Alegría.

“Yo no estaba pensando de una manera racional, a lo mejor, porque yo estaba afectada por una muerte. No faltó quien de alguna manera, a lo mejor algún amigo cercano, viera la foto y se la robó. Ofrecí una disculpa y no tenía por qué justificarme, porque era una cuestión consensuada., expresó la participante de “Quiero Cantar”.

ASÍ FUERON LOS ÚLTIMOS DÍAS DE JOSÉ ÁNGEL GARCÍA

La ex participante de “Survivor” también detalló cómo fueron los últimos días de vida de José Ángel García antes de fallecer por complicaciones derivadas de una fibrosis pulmonar.

“Él ya venía enfermo de la fibrosis pulmonar y en 10 días empezó con una fiebre que no le bajaba, una agonía de 10 días de pronto la vida me lo arrebata y yo me quedo sola”.

“Él era mi mejor amigo, mi esposo, mi padre, era mi todo. En ese momento era mi todo. Éramos el uno para el otro y de pronto ya no estaba. Fue una cachetada de la vida. Ya no estaba esa persona tan hermosa que siempre me cuidó y me protegió”.