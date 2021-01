"No hice nada malo": Bella de la Vega se defiende de las críticas

CIUDAD DE MÉXICO.- Bella de la Vega, viuda de José Ángel García, sigue defendiéndose de las críticas que ha recibido luego de que decidiera publicar en redes sociales algunas fotografías en las que se mostraba el rostro del padre de Gael García dentro del féretro.

A pesar de que la actriz ya había manifestado anteriormente que lo hizo porque fue uno de los últimos deseos del fallecido actor y productor, Bella aprovechó la entrevista en el programa ‘Despierta América’ para dar más detalles de su controversial decisión.

“(José Ángel) era una persona de un carácter muy jovial, un carácter muy jocoso, y un sentido del humor un poquito negro".

Me dijo, yo no te quiero ver llorando el día de mi funeral, yo quiero que estés tranquila, quiero que pongas música de los Beatles, de Led Zeppelin… y todas estas cosas lamentablemente no se pudieron poner porque ya no hubo tiempo, por lo menos dije, esa foto que él me pidió, era su última voluntad porque él quería que yo sintiera que él estaba ahí conmigo”, detalló.

Sin embargo, ante la pregunta directa sobre si no consideraba que hizo mal al publicar las fotos junto a los restos del productor, De la Vega replicó: “no hice nada malo porque él estaba tranquilo de su carita, no estaba desfigurado, no estaba desnudo, era un actor muy bonito, muy guapo”.

Finalmente, Bella de la Vega aseguró que ningún integrante de la familia de José Ángel, incluido Gael García, la han llamado para recriminarle esta acción, pues ellos sabían que era la voluntad de su esposo, además que ante los reclamos de la gente decidió quitarlas de redes sociales.