"Esta viva": Desmienten que Alejandra Guzmán se sometiera a cirugía de glúteos

CIUDAD DE MÉXICO.- Hace tan solo unos días que Alejandra Guzmán fue el centro de atención de los medios de comunicación luego de que circulara la noticia de que la cantante tuvo que someterse a una cirugía de glúteos por supuestas complicaciones derivadas de su segundo contagio de Covid-19.

Según informaron, la "Reina de Corazones" tuvo que ser intervenida quirúrgicamente por un inconveniente en su cuerpo, así lo mencionó Ana María Alvarado en su programa de Youtube, El precio de la fama, donde explicó que Guzmán presentó una infección en los glúteos por unos polímeros.

"Desafortunadamente, la covid que le dio primero, más este segundo, activó nuevamente la infección en su cuerpo. Con esta serían casi 40 cirugías a las que se ha sometido Alejandra Guzmán", dijo la periodista de espectáculos.

Además, Alvarado mencionó que por ser una intervención quirúrgica inesperada, Alejandra Guzmán se vio en la necesidad de cancelar la grabación de "Sexo, pudor y lágrimas". Sin embargo, la estrella de rock desmintió que se encuentre pasando complicaciones de su salud.

A través de un comunicado oficial que publicó All Part Moves, su equipo de trabajo, en el que se confirmó que la madre de Frida Sofia estaba bien y que no se sometió a ningún tipo de cirugía, incluso explicaron que Guzmán está trabajando en su canción que se lanzará la siguiente semana.

Rockeros! Por favor no se crean todo lo que ven en Internet. Por supuesto que alejandra está viva y no en el hospital para ninguna cirugía. Esta bien y trabajando fuerte. Su nuevo sencillo saldrá la próxima semana", se lee en la publicación.

De momento, el informe cuenta con cientos de Me Gusta por parte de los fanáticos de la cantante, quienes también se alegraron por las buenas noticias, pues muchos usuarios aseguraron que se sentían muy preocupados por la falta de información que había sobre el estado de salud de su ídola del rock mexicano.

"Gracias por informar, me había preocupado", "Lista para rockear", "Me encanta leer esta noticia! Buena vibra y buena onda, bendiciones", "Que bueno! Pero y al final qué fue del Tour Perrísimas? Habrá o no?", esta última pregunta la respondió el equipo de All Parts Move y contestaron que sí se realizaría.

Cabe recordar que Alejandra Guzmán dio positivo a Covid-19 por segunda ocasión poco después de tener contacto directo con su madre Silvia Pinal, quien contrajo el virus a mediados de diciembre.