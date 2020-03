''Está muerta para mí'', Roberto Palazuelos habla de su mamá

CIUDAD DE MÉXICO.- Recientemente, Roberto Palazuelos dio a conocer íntimas confesiones en las que habla sobre la careciente relación que mantiene con su madre. Al parecer le hizo algo que él nunca podrá perdonar.



Fue durante una entrevista con Aurora Valle en el programa ‘Confesiones’, que el Diamante negro detalló situaciones difícile por las que tuvo que pasar de niño, desde ser raptado y llevado a Estados Unidos por su mamá y posteriormente tener que ser rescatado por su abuelo y su papá, quienes lo regresarían a México.

"Yo perdoné a mi mamá, luego me hizo algo que me dolió muchísimo y que me hizo llorar dos días. Cuando terminé de recuperarme, dije: 'Esta es la última vez que yo te voy a permitir a ti que me lastimes y que toques mi corazón y que lastimes mi alma como lo acabas de hacer'", señaló.

Al parecer su mamá traicionó su confianza al hablar con una revista y revelar datos privados de su vida.

“Una revista le ofreció una lana y le sacó toda la historia de cómo me recupera mi abuelo, le tiró mal a mi tía Susana, habló mal de mi abuelo, dijo que yo era heredero de mi abuelo. Me puso en riesgo. Me dolió tanto que le hable a mi media hermana y le dije: ‘Dile a la señora que jamás en la vida me vuelva a buscar, está muerta para mí”, aseguró el actor.

Cabe señalar que la madre de Palazuelos aún vive pero nunca se acercó a pedirle disculpas por dar a conocer cierta información. Para él su verdadera madre es su tía Susana, hermana de su papá, quien se encargó de criarlo.

“Para mí mi mamá es Susana y yo ya no estoy dispuesto a volver a acercarme y que me vuelva a lastimar porque es un punto dentro de mí que está muy vulnerable y que yo prefiero protegerlo”, declaró.