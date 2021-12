Esta fue la reacción de Adamari López al enterarse de la nueva de relación de Toni Acosta

CIUDAD DE MÉXICO.- Adamari López se ha convertido en titulares de noticias en el medio del espectáculo después del radical cambio físico que ha tenido en el último año, gracias a una buena alimentación y rutinas de ejercicio.

Sin embargon también desde hace unos meses la actriz decidió romper con la relación que mantenía con Toni Acosta, quien aparentemente aun guardaba esperanzas de volver a estar juntos.

Fue el programa de ‘Chisme no like’ que dio a conocer un video, en el que uno de sus reporteros asistió al evento de Miss Universo 2021, donde estuvo presente la conductora y formó parte del jurado.

Cuando el joven se acercó y le preguntó a Adamari que sentía al formar parte de evento tan importante a lo que ella respondió que se encontraba muy contenta, porque era una inolvidable experiencia.

Sin embargo el reportero decidió hacer la pregunta “incómoda”, sobre que opinaba sobre la nueva relación que mantiene Toni Acosta con ‘La Bichota’, a lo que Adamari respondió con un gesto de “enfado”.

Buenísimo” respondió la conductora.

A pesar de que supuestamente la artista terminó en buenos términos con su expareja, con el objetivo de estar cercanos por su hija, su rostro dejó en evidencia el descontento al enterarse de la nueva relación del bailarín.

Hay que recordar que hace un par de semanas Adamari y Toni reaparecieron juntos para bailar en la pista de baile del programa ‘Así se baila’, en la que también su unió su hija al finalizar la coreografía.

¿Por qué terminó Adamari López con Toni Acosta?

Durante una entrevista para el programa 'Al Rojo Vivo' Adamari reveló que despué de haberse separado de su esposo, habría sentido que es la mejor decisión que pudo haber tomado por su bienestar emocional.

"Estoy bien, estoy tranquila. Creo que he tomado decisiones que son inteligentes que son para mi bien, que no quiere decir que no duelan, que no quiere decir que no me afecten, pero quiere decir que me llevan a un mejor lugar. Son decisiones en mi bienestar emocional y sobre todo en cómo eso repercute también en el beneficio y bienestar de mi hija, que es mi mayor preocupación”.